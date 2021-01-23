Главная Новости Власть Игорь Терехов сообщил о выявлении более чем 30 незаконных объектов, подобных дому престарелых (ВИДЕО)
23.01.2021  10:37   

Игорь Терехов сообщил о выявлении более чем 30 незаконных объектов, подобных дому престарелых (ВИДЕО)

Секретарь Харьковского горсовета сообщил о первых результатах тотальных проверок после трагедии в хосписе в программе Савика Шустера.


//www.youtube.com

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов принял участие в программе Савика Шустера Свобода слова.

Во время прямого включения Игорь Терехов отметил, что Харьков в шоке от произошедшей трагедии, а также сообщил о тотальных проверках, для выявления подобных  незаконных объектов. Их выявлено уже более 30.

Совместно с органами МЧС незаконные объекты будут приведены в соответствие всем нормам противопожарной безопасности. 

Тэги:  терехов, пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.01 Власть Игорь Терехов дал задание выявлять нелегальные реабилитационные центры и хосписы в Харькове 21.01 Власть Игорь Терехов объявил 22 января в Харькове днем траура 21.01 Власть Игорь Терехов: Эта трагедия не должна повториться
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 