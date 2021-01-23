23.01.2021 10:37

Игорь Терехов сообщил о выявлении более чем 30 незаконных объектов, подобных дому престарелых (ВИДЕО)

Секретарь Харьковского горсовета сообщил о первых результатах тотальных проверок после трагедии в хосписе в программе Савика Шустера.



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Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов принял участие в программе Савика Шустера Свобода слова.

Во время прямого включения Игорь Терехов отметил, что Харьков в шоке от произошедшей трагедии, а также сообщил о тотальных проверках, для выявления подобных незаконных объектов. Их выявлено уже более 30.

Совместно с органами МЧС незаконные объекты будут приведены в соответствие всем нормам противопожарной безопасности.