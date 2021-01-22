Главная Новости Власть Владимир Зеленский посетил место трагедии в Харькове, где погибло 15 пожилых людей
22.01.2021  12:07   

Владимир Зеленский посетил место трагедии в Харькове, где погибло 15 пожилых людей

По сообщению интернет-издания NEWSROOM самолет президента приземлился в Харькове около 11:00.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на улицу Нижнюю Гиевскую, где 21 января в результате пожара в частном пансионате для престарелых погибли 15 человек. Также на место трагедии приехал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Вместе с руководителями города и области, а также членами спецкомисси Зеленский зашел внутрь сгоревшего здания.

Президент рассказал, что правоохранители нашли 6  объектов, которые были незаконно зарегистрированы. С ними будут вестись разбирательства.

По предварительно информации, затем президент отправится в областную администрацию, где проведет совещание, после чего проведает в 17-й городской больнице пострадавших.

Источник:   NEWSROOM
 Тэги:  пожар в доме престарелых, владимир зеленский, харьков
 
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