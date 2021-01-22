Владимир Зеленский посетил место трагедии в Харькове, где погибло 15 пожилых людей

По сообщению интернет-издания NEWSROOM самолет президента приземлился в Харькове около 11:00.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на улицу Нижнюю Гиевскую, где 21 января в результате пожара в частном пансионате для престарелых погибли 15 человек. Также на место трагедии приехал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
Вместе с руководителями города и области, а также членами спецкомисси Зеленский зашел внутрь сгоревшего здания.
Президент рассказал, что правоохранители нашли 6 объектов, которые были незаконно зарегистрированы. С ними будут вестись разбирательства.
По предварительно информации, затем президент отправится в областную администрацию, где проведет совещание, после чего проведает в 17-й городской больнице пострадавших.
День благоприятен для любых начинаний, так что смело беритесь за то, к чему не знали, как подступиться. Иммунитет на высоте, а сила воли поможет справиться с любой болезнью.
Потепление продолжается – высокие градусы радуют. А кто соскучится по холоду, тому порывистый ветер снизит температурный комфорт.
День Соборности отмечается в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
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