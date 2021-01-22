22.01.2021 12:07

Владимир Зеленский посетил место трагедии в Харькове, где погибло 15 пожилых людей

По сообщению интернет-издания NEWSROOM самолет президента приземлился в Харькове около 11:00.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на улицу Нижнюю Гиевскую, где 21 января в результате пожара в частном пансионате для престарелых погибли 15 человек. Также на место трагедии приехал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Вместе с руководителями города и области, а также членами спецкомисси Зеленский зашел внутрь сгоревшего здания.

Президент рассказал, что правоохранители нашли 6 объектов, которые были незаконно зарегистрированы. С ними будут вестись разбирательства.

По предварительно информации, затем президент отправится в областную администрацию, где проведет совещание, после чего проведает в 17-й городской больнице пострадавших.