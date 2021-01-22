22.01.2021 09:01

Игорь Терехов дал задание выявлять нелегальные реабилитационные центры и хосписы в Харькове

В городе Харькове будут проведены проверки с целью выявить незаконно работающие реабилитационные центры, дома престарелых, хосписы и т. д.

Соответствующее решение было принято 21 января на внеочередном заседании Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Как заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов, такие меры будут направлены на то, чтобы не допустить повторения трагедии, которая произошла сегодня в одном из таких «домов престарелых» на ул. Нижней Гиевской, 150-б, где в результате пожара погибло 15 человек.



«С завтрашнего дня главы районных администраций вместе с правоохранительными органами должны начать тотальную проверку подобных объектов. Как правило, все они незаконные, и пациенты там находятся незаконно. Выявляйте эти объекты, чтобы пресечь их работу! И от правоохранительных органов тоже должна быть реакция», - отметил Игорь Терехов.



Он также сообщил, что здание, в котором сегодня случился пожар, является ярким примером того, как работают подобные учреждения и как в них относятся к людям. На небольшой площади находилось достаточно много людей, при этом в доме не были соблюдены никакие противопожарные меры: на окнах - решетки, путей эвакуации нет, перекрытия - деревянные и т. п. По предварительному заключению пожарных, причиной возгорания стало использование неисправных электрообогревателей.

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