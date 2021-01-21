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21.01.2021  18:45   

Игорь Терехов: Эта трагедия не должна повториться

В Харькове проверят все незаконные хосписы и реабилитационные центры, чтобы трагедия, которая произошла сегодня, 21 января, по ул. Нижняя Гиевская, 150-б, впредь не повторилась.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня заявил журналистам секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов. Он сообщил, что в результате пожара погибло 15 человек, пять находятся в разных больницах Харькова и области с различными степенями тяжести ожогов. 
 
«Как мне сказали, по этому адресу реабилитационный центр и дом престарелых работали нелегально. Здесь не соблюдалась ни одна норма, были решетки на окнах, поэтому люди буквально задохнулись. Это, конечно, ужасная трагедия, и мы должны сегодня сделать все, чтобы таких трагедий на территории города Харькова и Харьковской области впредь не повторилось. В течение буквально двух недель мы выявим все такие незаконные объекты, и их деятельность будет жестко прекращена. Те люди, которые допустили, чтобы такой объект работал, должны понести жесточайшее наказание. Однозначно будут проведены проверки, должно быть жесткое реагирование всех правоохранительных органов», - сказал Игорь Терехов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, пожар в хосписе, харьков
 
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