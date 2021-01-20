20.01.2021 15:31

Игорь Терехов подтвердил неприемлемость поднятия тарифов в Харькове

Исполком горсовета поддержал решение секретаря горсовета Игоря Терехова не поднимать тарифы для населения на отопление и горячую воду.



//city.kharkov.ua

Сегодня, 20 нваря 2021 года исполнителный комитет Харьковского горсовета поддержал решение секретаря горсовета Игоря Терехова не поднимать тарифы для населения, о котором ранее было заявлено.

По словам Игоря Терехова поднятие тарифов, даже если это предлагают отдельные предприятия, противоречит философии горсовета и его личной.