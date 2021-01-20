20.01.2021 09:34

Игорь Терехов рассказал, когда откроет двери реконструированный зоопарк

Харьковский зоопарк, который сейчас реконструируется, будет открыт ко Дню города, 23 августа.



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Об этом сообщил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов в своем первом большом интервью, которое вышло 19 января на «7 канале» и телеканале «Simon».



«Это действительно уникальный объект. Во многих крупных городах есть зоопарки, и мы взяли из них все самое лучшее. Наш зоопарк станет одной из визитных карточек Харькова. Это не только имиджевый проект, но и инфраструктурный, поскольку он придаст хороший импульс развитию города. Сюда будут приезжать люди из Харьковской области, из других городов и регионов и даже стран. С точки зрения туризма, это будет очень привлекательное место, что выгодно для экономики города», - отметил Игорь Терехов.



Он также напомнил, что вход в реконструированный зоопарк будет бесплатным.