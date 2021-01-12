12.01.2021 18:43

Игорь Терехов сообщил о создании районных общественных советов по реформированию ЖКХ

Соответствующее поручение дано главам районных администраций.



//city.kharkov.ua

В городе создадут районные общественные советы по развитию и реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Соответствующее поручение главам районных администраций сегодня, 12 января, на совещании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства дал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Он отметил, что благодаря этим советам городская власть будет лучше взаимодействовать с людьми и знать их первоочередные потребности.

Кроме того, Игорь Терехов поручил создать интерактивную карту Харькова, на которой будут отображены все дома ЖК, ЖСК и ОСМД.

«Также на карте будет отображаться рейтинговая оценка этих домов, начиная от их тарифов и до перечня услуг, которые им предоставляются. Чтобы жители понимали, что предоставляется, за какие деньги и соответствует ли качество услуг их стоимости», - отметил Игорь Терехов.