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12.01.2021  18:43   

Игорь Терехов сообщил о создании районных общественных советов по реформированию ЖКХ

Соответствующее поручение дано главам районных администраций.


//city.kharkov.ua
В городе создадут районные общественные советы по развитию и реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
 
Соответствующее поручение главам районных администраций сегодня, 12 января, на совещании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства дал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
 
Он отметил, что благодаря этим советам городская власть будет лучше взаимодействовать с людьми и знать их первоочередные потребности. 
 
Кроме того, Игорь Терехов поручил создать интерактивную карту Харькова, на которой будут отображены все дома ЖК, ЖСК и ОСМД. 
 
«Также на карте будет отображаться рейтинговая оценка этих домов, начиная от их тарифов и до перечня услуг, которые им предоставляются. Чтобы жители понимали, что предоставляется, за какие деньги и соответствует ли качество услуг их стоимости», - отметил Игорь Терехов. 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, реформирование жкх, харьков
 
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