05.01.2021 15:19

Игорь Терехов: Несмотря на рождественские праздники, будем работать в штатном режиме

В праздничные дни работники коммунальных предприятий города будут вывозить мусор, убирать придомовые территории, расчищать автомагистрали и внутриквартальные дороги в случае снегопада.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 5 января 2021 года, шла речь на совещании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, которое провел секретарь городского совета Игорь Терехов.

Поскольку 8 и 9 января, по прогнозам синоптиков, в городе ожидается ухудшение погоды, мокрый снег, Игорь Терехов поручил руководителям коммунальных предприятий подготовить снегоуборочную технику и посыпочные материалы. Он подчеркнул, что, несмотря на праздники, коммунальщики должны обеспечить регулярный вывоз мусора, бесперебойную уборку придомовых территорий, а также - на случай ухудшения погодных условий - оперативно расчищать от снега автомагистрали, внутриквартальные дороги и подходы к станциям метро.

Особое внимание на совещании было уделено уборке придомовой территории домов ЖК, ЖСК и ОСМД. Игорь Терехов подчеркнул, что бытовые отходы из дворов этих домов так же должны вывозиться вовремя, даже если от них не поступало соответствующих заявок.

«Несмотря на рождественские праздники, будем работать в штатном режиме. Мы должны обеспечить жизнедеятельность города таким образом, чтобы горожане не почувствовали, что эти праздники существуют для наших коммунальных служб», - отметил Игорь Терехов.