Главная Новости Власть Игорь Терехов: Несмотря на рождественские праздники, будем работать в штатном режиме
05.01.2021  15:19   

Игорь Терехов: Несмотря на рождественские праздники, будем работать в штатном режиме

В праздничные дни работники коммунальных предприятий города будут вывозить мусор, убирать придомовые территории, расчищать автомагистрали и внутриквартальные дороги в случае снегопада.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 5 января 2021 года, шла речь на совещании по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, которое провел секретарь городского совета Игорь Терехов. 
 
Поскольку 8 и 9 января, по прогнозам синоптиков, в городе ожидается ухудшение погоды, мокрый снег, Игорь Терехов поручил руководителям коммунальных предприятий подготовить снегоуборочную технику и посыпочные материалы. Он подчеркнул, что, несмотря на праздники, коммунальщики должны обеспечить регулярный вывоз мусора, бесперебойную уборку придомовых территорий, а также - на случай ухудшения погодных условий - оперативно расчищать от снега автомагистрали, внутриквартальные дороги и подходы к станциям метро. 
Особое внимание на совещании было уделено уборке придомовой территории домов ЖК, ЖСК и ОСМД. Игорь Терехов подчеркнул, что бытовые отходы из дворов этих домов так же должны вывозиться вовремя, даже если от них не поступало соответствующих заявок. 
 
«Несмотря на рождественские праздники, будем работать в штатном режиме. Мы должны обеспечить жизнедеятельность города таким образом, чтобы горожане не почувствовали, что эти праздники существуют для наших коммунальных служб», - отметил Игорь Терехов. 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, коммунальщики, харьков, рождество
 
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