23.12.2020 16:18

Десятки тысяч харьковчан простились с городским головой - ХГС

Церемония прощания с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом состоялась сегодня, 23 декабря, в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета имени Н.В. Лысенко.



//city.kharkov.ua

В ней приняли участие семья и близкие Геннадия Кернеса, почетные граждане Харькова и области, мэр Киева Виталий Кличко, мэр Одессы Геннадий Труханов, мэр Днепра Борис Филатов, народные депутаты, председатель Харьковской облгосадминистрации Айна Тимчук, председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян. Память городского головы почтили секретарь горсовета Игорь Терехов, заместители городского головы, сотрудники горсовета, директора коммунальных предприятий, главы райадминистраций, представители разных организаций и учреждений.

Также память Геннадия Кернеса пришли почтить тысячи харьковчан: по данным Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, с мэром Харькова пришли проститься около 110 тыс. жителей города.

Напомним, что гражданская панихида должна была пройти с 9:00 до 13:00, но ее продлили почти на час в связи с большим количеством людей. Очередь желающих проститься с городским головой растянулась от оперного театра до ст. м. «Университет».

Отметим, что перед гражданской панихидой прошло отпевание Геннадия Кернеса в Благовещенском кафедральном соборе. Похоронят мэра на городском кладбище №2, на Аллее почетных харьковчан.