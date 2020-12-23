ВИДЕОФАКТ: Очередь желающих проститься с Геннадием Кернесом начинается от памятника Шевченко

В ХНАТОБЕ проходит церемония прощания с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом.
Очередь харьковчан, желающих лично отдать дань уважения городскому голове, выстроилась от ХНАТОБа до памятника Шевченко.
Гражданская панихида продлится до 13:00.
После церемонии прощания Геннадий Кернес будет похоронен на кладбище №2.
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Время навести порядок в денежных делах, сделать расчеты на будущее, принять решение о крупных покупках. Не исключено получение прибыли.
На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. Слабый туман, гололед. На дорогах гололедица.
Праздник проводится ежегодно 23 декабря. Впервые этот день отмечался в Европе в 2006 году.
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