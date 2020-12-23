Главная Новости Власть ВИДЕОФАКТ: Очередь желающих проститься с Геннадием Кернесом начинается от памятника Шевченко
23.12.2020  10:24   

ВИДЕОФАКТ: Очередь желающих проститься с Геннадием Кернесом начинается от памятника Шевченко

В ХНАТОБЕ проходит церемония прощания с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом.


Фото: Василий Голосный

Очередь харьковчан, желающих лично отдать дань уважения городскому голове, выстроилась от ХНАТОБа до памятника Шевченко.

Гражданская панихида продлится до 13:00.

После церемонии прощания Геннадий Кернес будет похоронен на кладбище №2.



.

Фотогалерея

Тэги:  кернес, похороны, харьков, панихида
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.12 Власть Виталий Кличко: Геннадий Кернес – один из самых лучших мэров Украины – ХГС 23.12 Власть Харьков прощается с Геннадием Кернесом: ФОТОРЕПОРТАЖ   23.12 Власть В ХНАТОБЕ готовятся к церемонии прощания с Геннадием Кернесом: ФОТОРЕПОРТАЖ  
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 