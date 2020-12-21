21.12.2020 17:56

Игорь Терехов объявил 23 декабря в Харькове днем траура - ХГС

Секретарь городского совета подписал соответствующее распоряжение в связи с проведением траурных мероприятий, связанных со смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса.



//city.kharkov.ua

В связи с проведением траурных мероприятий, связанных со смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса, 23 декабря 2020 года объявлено днем траура в городе Харькове.

Соответствующее распоряжение подписал секретарь городского совета Игорь Терехов.

В этот день будут приспущены государственные флаги и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Также будут отменены все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.