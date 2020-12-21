Главная Новости Власть Игорь Терехов объявил 23 декабря в Харькове днем траура - ХГС
21.12.2020  17:56   

Игорь Терехов объявил 23 декабря в Харькове днем траура - ХГС

Секретарь городского совета подписал соответствующее распоряжение в связи с проведением траурных мероприятий, связанных со смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса.


//city.kharkov.ua
В связи с проведением траурных мероприятий, связанных со смертью мэра Харькова Геннадия Кернеса, 23 декабря 2020 года объявлено днем траура в городе Харькове.
 
Соответствующее распоряжение подписал секретарь городского совета Игорь Терехов.
 
В этот день будут приспущены государственные флаги и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.
 
Также будут отменены все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, день траура, харьков, кернес
 
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