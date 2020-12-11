В конце декабря Харьковский горсовет соберется внеочередную сессию – Игорь Терехов

Внеочередная сессия Харьковского городского совета может состояться 30 декабря.
Об этом в прямом эфире телеканала «UA: Харьков» заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.
Он отметил, что сейчас город, как и вся страна, переживает сложные времена, и в таких обстоятельствах важные решения необходимо принимать практически ежедневно.
«Да, коронавирус бушует, но Харьков должен жить: подавать горячую воду и тепло, вывозить мусор. К тому же, впереди нас ждут новогодние праздники, а дальше - локдаун. Поэтому решения должны приниматься быстро и эффективно. Буквально завтра подпишу распоряжение, что 30 декабря проводим внеочередную сессию, чтобы внести изменения в бюджет. Мы ежедневно обеспечиваем жизнедеятельность такого мегаполиса, как Харьков, и это очень непросто», - отметил Игорь Терехов.
Yа сегодня лучше всего планировать ответственные дела и переговоры не только в рабочей, но и в личной, и в финансовой сферах. Отстаивать свою позицию будет проще обычного.
В Харькове солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Начиная с середины дня будет идти дождь со снегом, который к вечеру станет слабее.
Ежегодно во второе воскресенье декабря в Украине отмечается День благотворительности.
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