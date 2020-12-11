Главная Новости Власть В конце декабря Харьковский горсовет соберется внеочередную сессию – Игорь Терехов
11.12.2020  09:03   

В конце декабря Харьковский горсовет соберется внеочередную сессию – Игорь Терехов

Внеочередная сессия Харьковского городского совета может состояться 30 декабря.


// city.kharkov.ua

 

Об этом в прямом эфире телеканала «UA: Харьков» заявил секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Он отметил, что сейчас город, как и вся страна, переживает сложные времена, и в таких обстоятельствах важные решения необходимо принимать практически ежедневно.

«Да, коронавирус бушует, но Харьков должен жить: подавать горячую воду и тепло, вывозить мусор. К тому же, впереди нас ждут новогодние праздники, а дальше - локдаун. Поэтому решения должны приниматься быстро и эффективно. Буквально завтра подпишу распоряжение, что 30 декабря проводим внеочередную сессию, чтобы внести изменения в бюджет. Мы ежедневно обеспечиваем жизнедеятельность такого мегаполиса, как Харьков, и это очень непросто», - отметил Игорь Терехов.

Источник:   ХГС
 Тэги:  терехов, интервью, харьков, сессия, горсовет
 
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