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09.12.2020  15:43   

Локдаун в Украине. Названы даты и ограничения - РЕДПОСТ

Кабмин на своем сегодняшнем заседании определился с датами введения в Украине локдауна.


Локдаун в Украине. Названы даты и ограничения - РЕДПОСТ
Кабинет министров ужесточит карантинные ограничения с 8 января.
 
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание правительства.
 
"Принято решение о том, что с 8 по 24 января следующего года в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения, назовем их "зимние каникулы ради безопасности". Это желается для того, чтобы не допустить распространения новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить в том числе после новогодних праздников", – заявил Шмыгаль.

В соответствии с проектом постановления локдаун введут уже в следующем году с 8 по 24 января включительно.

Согласно пропозициям, карантин, введенный до конца этого года, будет продлен до 28 февраля 2021 года.

Во время локдауна с 8 января по 24 января запрещается:
 
- Посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений.
- Работа кафе, баров, ресторанов, кроме навынос и заведений общепита в аэропортах. В отелях запрещена работу ресторанов с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.
- Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости.
- Прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности. Запрещена работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.
- Прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадке) посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), привлеченным к производству аудиовизуального произведения, респираторов или защитных масок, в том числе изготовленных самостоятельно.
- Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других, в том числе новогодних) мероприятий, кроме проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и спортивных мероприятий командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей, при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий
- Деятельность продовольственных и непродовольственных рынков.
 
Товары и услуги первой необходимости:
 
Осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельность операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.
 
С 11 января по 21 января рекомендовано по возможности установить дистанционный режим работы. При этом об ограничении работы общественного транспорта в проекте постановления не идет. Предполагается, что останутся действующие запреты на перевозку количества людей, большего, чем число сидячих мест.
 
Постановление также продлевает действующий карантин, введенный до 31 декабря, до 28 февраля.
Тэги:  локдаун, украина, кабмин, шмыгаль, локдаун в украине
 
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