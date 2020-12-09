09.12.2020 15:43

Локдаун в Украине. Названы даты и ограничения - РЕДПОСТ

Кабмин на своем сегодняшнем заседании определился с датами введения в Украине локдауна.



Локдаун в Украине. Названы даты и ограничения - РЕДПОСТ



Кабинет министров ужесточит карантинные ограничения с 8 января.

"Принято решение о том, что с 8 по 24 января следующего года в Украине будут введены усиленные карантинные ограничения, назовем их "зимние каникулы ради безопасности". Это желается для того, чтобы не допустить распространения новой мощной волны заболеваемости, которая может наступить в том числе после новогодних праздников", – заявил Шмыгаль.

В соответствии с проектом постановления локдаун введут уже в следующем году с 8 по 24 января включительно.

Согласно пропозициям, карантин, введенный до конца этого года, будет продлен до 28 февраля 2021 года.

Во время локдауна с 8 января по 24 января запрещается:

- Посещение учебных заведений, кроме дошкольного образования и специальных заведений.

- Работа кафе, баров, ресторанов, кроме навынос и заведений общепита в аэропортах. В отелях запрещена работу ресторанов с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.

- Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости.

- Прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности. Запрещена работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.

- Прием посетителей учреждениями культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников, субъектов хозяйствования, связанных с производством аудиовизуальных произведений, в частности осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадке) посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), привлеченным к производству аудиовизуального произведения, респираторов или защитных масок, в том числе изготовленных самостоятельно.

- Проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других, в том числе новогодних) мероприятий, кроме проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и спортивных мероприятий командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей, при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий

- Деятельность продовольственных и непродовольственных рынков.

Товары и услуги первой необходимости:

Осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельность операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи.

С 11 января по 21 января рекомендовано по возможности установить дистанционный режим работы. При этом об ограничении работы общественного транспорта в проекте постановления не идет. Предполагается, что останутся действующие запреты на перевозку количества людей, большего, чем число сидячих мест.

Постановление также продлевает действующий карантин, введенный до 31 декабря, до 28 февраля.