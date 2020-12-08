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08.12.2020  16:49   

Игорь Терехов: Мы должны глобально переориентировать средства бюджета на медицину - Горсовет

В условиях пандемии, вызванной коронавирусом, бюджет города Харькова был вынужден направить значительные дополнительные средства на отрасль здравоохранения за счет других программ развития.


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 8 декабря 2020 года, во время zoom-конференции с лидерами ученического самоуправления, школьных волонтерских и миротворческих организаций города Харькова заявил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.
 
«Городская власть ставит задачу совершенно по-новому подойти к отрасли здравоохранения. Проведенная государственная реформа фактически убила медицину. Поэтому мы должны по-другому относиться к ее развитию - с другими параметрами, требованиями и финансированием», - отметил Игорь Терехов.
 
По его словам, значительные дополнительные средства из бюджета города уже были направлены на нужды медицины и будут переориентированы в следующем году.
 
«Никто не мог знать, что 2020 год будет настолько тяжелым, когда по всему миру бушует пандемия, границы закрыты и туризм сильно ограничен, закрыто много производств, а предприниматели еле сводят концы с концами. Мы не могли предположить этого в начале года при формировании программ социально-экономического развития. Как и того, что с коронавирусом не сможет справиться даже мировая медицина», - подчеркнул первый вице-мэр.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, медицина, харьков, карантин, коронавирус, ковид
 
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