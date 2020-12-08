08.12.2020 16:49

Игорь Терехов: Мы должны глобально переориентировать средства бюджета на медицину - Горсовет

В условиях пандемии, вызванной коронавирусом, бюджет города Харькова был вынужден направить значительные дополнительные средства на отрасль здравоохранения за счет других программ развития.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 8 декабря 2020 года, во время zoom-конференции с лидерами ученического самоуправления, школьных волонтерских и миротворческих организаций города Харькова заявил первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов.

«Городская власть ставит задачу совершенно по-новому подойти к отрасли здравоохранения. Проведенная государственная реформа фактически убила медицину. Поэтому мы должны по-другому относиться к ее развитию - с другими параметрами, требованиями и финансированием», - отметил Игорь Терехов.

По его словам, значительные дополнительные средства из бюджета города уже были направлены на нужды медицины и будут переориентированы в следующем году.

«Никто не мог знать, что 2020 год будет настолько тяжелым, когда по всему миру бушует пандемия, границы закрыты и туризм сильно ограничен, закрыто много производств, а предприниматели еле сводят концы с концами. Мы не могли предположить этого в начале года при формировании программ социально-экономического развития. Как и того, что с коронавирусом не сможет справиться даже мировая медицина», - подчеркнул первый вице-мэр.