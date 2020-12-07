Игорь Терехов пообещал запустить новые маршруты троллейбусов на Пятихатки и Горизонт - Фейсбук

Об этом он сегодня сообщил на своей официальной Фейсбук-странице
"Как и обещали, соединили посёлок Жихарь с центральной частью Харькова троллейбусным маршрутом.
До Нового года для удобства харьковчан запустим новые маршруты ещё и в направлении микрорайона Пятихаток и Горизонта." - написал он
Интуиция обещает преподнести приятные сюрпризы – советуйтесь с ней как можно чаще. Возможны затяжные выяснения отношений в попытке докопаться до самой сути.
Погоду продолжит определять сибирский антициклон. Поэтому температурный фон ожидается ниже нормы на 2-3° С, а атмосферное давление будет на 12-14 гПа выше климатической нормы.
Ежегодно в этот день в Украине отмечают День местного самоуправления.
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