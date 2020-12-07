Главная Новости Власть Игорь Терехов пообещал запустить новые маршруты троллейбусов на Пятихатки и Горизонт - Фейсбук
07.12.2020  12:15   

Игорь Терехов пообещал запустить новые маршруты троллейбусов на Пятихатки и Горизонт - Фейсбук

Об этом он сегодня сообщил на своей официальной Фейсбук-странице


facebook.com/ihor.terekhov

"Как и обещали, соединили посёлок Жихарь с центральной частью Харькова троллейбусным маршрутом. 

Уже с сегодняшнего дня жители окраины города   смогут добираться до ближайшей станции метро троллейбусом 49-го маршрута! 
Машины на новом маршруте курсируют исключительно с автономным запасом хода. 

До Нового года для удобства харьковчан запустим новые маршруты ещё и в направлении микрорайона Пятихаток и Горизонта." - написал он

Тэги:  терехов, троллейбусы, жихарь, пятихатки, горизонт
 
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