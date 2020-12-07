07.12.2020 12:15

Игорь Терехов пообещал запустить новые маршруты троллейбусов на Пятихатки и Горизонт - Фейсбук

Об этом он сегодня сообщил на своей официальной Фейсбук-странице



facebook.com/ihor.terekhov

"Как и обещали, соединили посёлок Жихарь с центральной частью Харькова троллейбусным маршрутом.

Уже с сегодняшнего дня жители окраины города смогут добираться до ближайшей станции метро троллейбусом 49-го маршрута!

Машины на новом маршруте курсируют исключительно с автономным запасом хода.

До Нового года для удобства харьковчан запустим новые маршруты ещё и в направлении микрорайона Пятихаток и Горизонта." - написал он