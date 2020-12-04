Главная Новости Власть Игорь Терехов рассказал, как город готовится к Новому году (Горсовет)
04.12.2020  17:14   

Игорь Терехов рассказал, как город готовится к Новому году (Горсовет)

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов, сегодня, 4 декабря 2020 года, принял участие во Всеукраинском селекторном совещании под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.


//city.kharkov.ua
Совещание было посвящено текущей ситуации в стране с коронавирусом.
 
«Самая важная вещь, которую озвучили во время селектора, это то, что в этом году локдаун в Украине вводиться не будет. Таким образом, харьковчане смогут отпраздновать новогодние праздники, но с определенными ограничениями. Они будут касаться, прежде всего, точек общественного питания и необходимости избегать скопления людей.
 
Сейчас мы разрабатываем четкие меры предосторожности и вскоре сообщим, какие праздники будем проводить на уровне города, когда и главное - каким образом они будут проводиться. На площади Свободы установлена елка, и многие харьковчане действительно ждут Нового года. Наша задача - сделать так, чтобы праздник состоялся, но чтобы были соблюдены все меры безопасности», - подчеркнул Игорь Терехов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, новый год, харьков
 
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