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02.12.2020  16:41   

Игорь Терехов: Объявляем наркомании в Харькове жесткую войну (ХГС)

В Харькове была прекращена деятельность крупной преступной группировки, которая распространяла наркотики в Харьковской, Киевской и Сумской областях путем размещения «закладок».


//city.kharkov.ua
Об этом сегодня, 2 декабря, в пресс-центре Харьковского городского совета сообщил начальник управления противодействия киберпреступности в Харьковской области Валерий Береза.
 
По его словам, преступная организация была ликвидирована благодаря данным, полученным с помощью единой системы видеонаблюдения города Харькова. С помощью видеозаписей правоохранители установили местонахождение нескольких фигурантов этого дела. Были проведены обыски, в ходе которых полиция изъяла наркотические средства более чем на 4 млн грн. Объемы продажи наркотиков ежемесячно составляли от 5 до 10 кг стоимостью от 5 до 10 млн грн соответственно. В ходе спецоперации были задержаны девять членов преступной организации, существовавшей с 2016 года.
 
Как отметил во время пресс-конференции первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов, против распространения наркотических средств в Харькове давно уже ведется ожесточенная война.
 
«Противодействие этому явлению является одной из приоритетных целей городской власти. От наркомании страдают уже и дети, поэтому мы никак не можем остаться в стороне. Вместе с органами правопорядка мы навалимся на эту проблему и победим это зло. Мы даем старт жесточайшей войне с наркоманией и распространением наркотиков. К этому будут подключены наши коммунальные службы, наши видеокамеры, весь наш ресурс и, конечно же, Национальная полиция», - подчеркнул Игорь Терехов.
 
Первый вице-мэр напомнил, что коммунальными предприятиями установлено около двух тысяч видеокамер на улицах и площадях, возле школ и детских садов, на перекрестках дорог и остановках общественного транспорта. Предполагается, что в Харькове будет создана комплексная система видеонаблюдения, которая обеспечит для правоохранителей «единое окно» доступа ко всем коммунальным камерам. Но и сейчас полиция уже активно использует существующие видеокамеры для раскрытия преступлений.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  терехов, борьба с наркоманией, харьков
 
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