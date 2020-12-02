02.12.2020 10:42

Игорь Терехов объяснил важность принятия бюджета Харькова на 2021 год (РЕДПОСТ)

Об этом он сказал с трибуны Харьковского городского совета перед голосованием за бюджет города.



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"Это даст возможность идти вперед, даст возможность обеспечивать жизнедеятельность города и это даст возможность развитию города" - резюмировал свое выступление виде-мэр Игорь Терехов.

Вскоре местный Бюджет-2021 был проголосован 55-ю голосами "ЗА". Против был 1 депутат, воздержались 8 избранников.