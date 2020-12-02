Главная Новости Власть Игорь Терехов объяснил важность принятия бюджета Харькова на 2021 год (РЕДПОСТ)
02.12.2020  10:42   

Игорь Терехов объяснил важность принятия бюджета Харькова на 2021 год (РЕДПОСТ)

Об этом он сказал с трибуны Харьковского городского совета перед голосованием за бюджет города.


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"Это даст возможность идти вперед, даст возможность обеспечивать жизнедеятельность города и это даст возможность развитию города" - резюмировал свое выступление виде-мэр Игорь Терехов.

Вскоре местный Бюджет-2021 был проголосован 55-ю голосами "ЗА". Против был 1 депутат, воздержались 8 избранников.

Тэги:  терехов, сессия, бюджет, горсовет
 
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