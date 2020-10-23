Главная Новости Власть Игорь Терехов заявил, что не планирует «выездных сессий» мэрии Харькова в Германии (Право на власть)
23.10.2020  09:55   

Игорь Терехов заявил, что не планирует «выездных сессий» мэрии Харькова в Германии (Право на власть)

Первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов в эфире одного из вечерних политических ток-шоу сообщил о состоянии здоровья действующего мэра города Геннадия Кернеса, который со середины сентября находится в немецкой клинике "Шарите".


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"По мнению врачей, процесс (выздоровление - Ред.) Идет нормально. По мнению врачей, ни жизнедеятельности Геннадия Адольфовича Кернеса, ни его работоспособности ничего не угрожает. Очень скоро ожидаем Геннадия Адольфовича в Харькове", - сказал Терехов.

На вопрос участницы ток-шоу сможет ли Кернес в случае победы на местных выборах 25 октября принять присягу в установленный законом срок, Терехов ответил: "В установленный законом срок Геннадий Адольфович будет приведен к присяге. Очень скоро ждем Геннадия Адольфовича в Харькове, поэтому с этим проблем мы никаких абсолютно не видим ".

На уточнение, не планируется "выездная сессия в Германии", вице-мэр сказал: "Ни я, ни закон Украины не планирует таких сессий".

Источник:   Право на власть
 Тэги:  выборы, кернес, харьков, технологии, сидоренко
 
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