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22.10.2020  11:58   

Игорь Терехов: В Харькове нет места наркотикам и наркопреступникам

Первый вице-мэр прокомментировал операцию правоохранителей, направленную на противодействие незаконному обороту наркотиков в регионе.


// city.kharkov.ua

«На протяжении последних двух дней, в Харькове и области проходила масштабная спецоперация Национальной полиции, направленная на борьбу с производством, оборотом и сбытом наркотиков. Ликвидированы несколько преступных групп, выявлены десятки наркодиллеров. Изъяты наркотики на общую сумму свыше 5 миллионов гривен.

Во-первых, от имени городской власти Харькова и всех харьковчан хочу поблагодарить полицию за проделанную работу. Это была одна из самых масштабных и успешных операций по борьбе за наркотиками в Харькове и области.

Во-вторых, хочу подчеркнуть, что мы, как городская власть и далее будем всячески содействовать правоохранительным органам в борьбе с наркотической заразой. Все, кто хоть раз сталкивался с этой бедой, знают, насколько все это тяжело, как разрушаются не только отдельные судьбы, но и судьбы целых семей.

Наша цель – продолжить создание здорового общества в успешном Харькове и области.  И здесь не будет места наркотикам и наркопреступникам», – сказал он.

 

Тэги:  терехов, наркотики, борьба, харьков
 
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