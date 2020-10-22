22.10.2020 11:58

Игорь Терехов: В Харькове нет места наркотикам и наркопреступникам

Первый вице-мэр прокомментировал операцию правоохранителей, направленную на противодействие незаконному обороту наркотиков в регионе.



// city.kharkov.ua

«На протяжении последних двух дней, в Харькове и области проходила масштабная спецоперация Национальной полиции, направленная на борьбу с производством, оборотом и сбытом наркотиков. Ликвидированы несколько преступных групп, выявлены десятки наркодиллеров. Изъяты наркотики на общую сумму свыше 5 миллионов гривен.



Во-первых, от имени городской власти Харькова и всех харьковчан хочу поблагодарить полицию за проделанную работу. Это была одна из самых масштабных и успешных операций по борьбе за наркотиками в Харькове и области.



Во-вторых, хочу подчеркнуть, что мы, как городская власть и далее будем всячески содействовать правоохранительным органам в борьбе с наркотической заразой. Все, кто хоть раз сталкивался с этой бедой, знают, насколько все это тяжело, как разрушаются не только отдельные судьбы, но и судьбы целых семей.



Наша цель – продолжить создание здорового общества в успешном Харькове и области. И здесь не будет места наркотикам и наркопреступникам», – сказал он.



