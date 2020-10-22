22.10.2020 10:10

На Харьковщине в течение двух дней полицейские провели у наркодилеров 85 обысков (ГУНП в Харьковской области)

Во время мероприятий из незаконного оборота изъято наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры. Стоимость изъятого по ценам «черного рынка» превышает пять миллионов гривен.



://hk.npu.gov.ua

Оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью в Харьковской области Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины совместно с другими подразделениями полиции Харьковской области, во процессуальным руководством областной прокуратуры, провели мероприятия, направленные на противодействие незаконному обороту наркотиков в регионе. Среди уличенных правонарушений - изготовление, хранение и сбыт наркотиков. Также в некоторых фигурантов полицейские обнаружили оружие и боеприпасы.

В частности, в рамках мероприятий прекращена незаконная деятельность организованной преступной группы, которая сбывала метадон в Харькове. Три женщины сбывали наркотики путем закладок. Организатором группировки оказалась 22-летняя харьковчанка. В состав группы входило две женщины в возрасте 42 и 44 года. Союзниц задержали на очередной попытке осуществить незаконную сделку. Во время обысков в фигуранток изъяты «чеки» с метадоном, мобильные телефоны, компьютерную технику, банковские карты и деньги. Дилеркам уже объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, правоохранители разоблачили деятельность трех жителей Харькова, которые с помощью Интернет-сети и каналов в мессенджере распространяли наркотики и психотропы путем закладок. Во время санкционированных обысков по месту жительства наркодилеров обнаружено и изъято марихуану, мефедрон, PVP, марки LSD, галлюциногены грибы, метамфетамин, каннабис, а также зип-пакеты для фасовки запрещенного товара.

Задокументировано и преступную деятельность более пятидесяти человек, жителей Харькова и района, незаконно хранили наркотические средства и психотропные вещества. У злоумышленников изъято марихуану амфетамин, растения конопли, а у некоторых фигурантов - еще и оружие, и боеприпасы.

В общем из незаконного оборота изъято более 120 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, более 35 литров прекурсоров, более 1200 растений конопли, оружие патроны и боеприпасы.

По предварительным подсчетам, стоимость изъятого по ценам «черного рынка» составляет более пяти миллионов гривен.

Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование. По всем выявленным фактам следователи Харьковщины начали уголовные производства, в частности по статьям 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители продолжают мероприятия по установлению каналов поступления наркотиков на территорию Харьковщины, а также других лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Действия правоохранителей, направленные на противодействие незаконному обороту наркотиков в регионе, отметил первый вице-мэр Игорь Терехов.



«На протяжении последних двух дней, в Харькове и области проходила масштабная спецоперация Национальной полиции, направленная на борьбу с производством, оборотом и сбытом наркотиков. Ликвидированы несколько преступных групп, выявлены десятки наркодиллеров. Изъяты наркотики на общую сумму свыше 5 миллионов гривен.



Во-первых, от имени городской власти Харькова и всех харьковчан хочу поблагодарить полицию за проделанную работу. Это была одна из самых масштабных и успешных операций по борьбе за наркотиками в Харькове и области.



Во-вторых, хочу подчеркнуть, что мы, как городская власть и далее будем всячески содействовать правоохранительным органам в борьбе с наркотической заразой. Все, кто хоть раз сталкивался с этой бедой, знают, насколько все это тяжело, как разрушаются не только отдельные судьбы, но и судьбы целых семей.



Наша цель – продолжить создание здорового общества в успешном Харькове и области. И здесь не будет места наркотикам и наркопреступникам», – сказал он.