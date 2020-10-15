15.10.2020 11:33

ФОТО: Игорь Терехов встретился с представителями общественных организаций афганцев и чернобыльцев (ХГС)

Первый заместитель городского головы Игор Терехов провел встречу с представителями харьковских общественных организаций воинов-интернационалистов и ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС.



://city.kharkov.ua

Встреча прошла 14 октября в Харьковском городском совете.



Во время мероприятия представители общественных организаций чернобыльцев поставили вопрос о проведении на достойном уровне Дня памяти к 35-летию со дня Чернобыльской катастрофы. Игорь Терехов отметил, что вместе с общественными организациями город разработает план мероприятий, который учтут при формировании бюджета на следующий год.



Чернобыльцы Индустриального района обратились к первому заместителю мэра с просьбой благоустроить территорию парка за ДК ХТЗ, куда недавно был перенесен памятник чернобыльцам. Игорь Терехов дал поручение директору Департамента коммунального хозяйства Алексею Богачу в ближайшее время провести все необходимые работы по благоустройству парка.



Также была озвучена идея создания в Харькове Музея Чернобыля. Первый вице-мэр поддержал это предложение, однако отметил, что такой проект можно реализовать только при совместном с областным советом финансировании.



Представители общественных организаций также подняли вопрос увековечения памяти героев - афганцев и чернобыльцев. Первый заместитель мэра отметил, что городской совет, принимая бюджет на следующий год, обязательно учтет эти пожелания.



Подводя итоги встречи, Игорь Терехов обратил внимание на то, что среди поднятых сегодня вопросов много таких, которые будут решаться совместно с областным советом.



«Были вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству, которые городской совет будет решать в рабочем порядке. Однако есть и такие вопросы, которые будем решать совместно с областью. Например, создание Музея славы чернобыльцев», - сказал первый вице-мэр.