Главная Новости Власть Около 1500 копов обеспечат охрану мероприятий по случаю Дня защитника Украины (ГУНП)
13.10.2020  16:19   

Около 1500 копов обеспечат охрану мероприятий по случаю Дня защитника Украины (ГУНП)

Ожидается, что в мероприятиях примут участие около трех тысяч граждан.


//hk.npu.gov.ua
Торжества пройдут в Харькове и области. 
 
К охране правопорядка во время массовых мероприятий будут привлечены около 200 полицейских, среди которых сотрудники территориальных отделов полиции, управления патрульной полиции, полка полиции особого назначения, кинологи, взрывотехники, группы превентивной коммуникации, а также 150 военнослужащих Нацгвардии.
 
Также около тысячи правоохранителей будут обеспечивать общественный порядок на улицах города и области и реагировать на заявления и сообщения от граждан.
 
В состав 430 нарядов войдут сотрудники групп реагирования патрульной полиции, управления патрульной полиции, полка полиции особого назначения, территориальных отделов полиции, роты «Восток», военной службы правопорядка, Нацгвардии.
 
Уважаемые граждане, полиция призывает вас не нарушать общественный порядок, соблюдать действующее законодательство и карантинных правил.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  день защитника украины, охрана, харьков
 
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