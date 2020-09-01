01.09.2020 19:12

Ігор Терехов: Тут створені комфортні умови, в яких люди без черг можуть отримати сотні послуг (ФОТО)

Регіональний центр послуг відзначив триріччя своєї роботи.



//city.kharkov.ua

Відкриття пам'ятної таблички на честь реконструкції будівлі по пр. Тракторобудівників, 144 під Регіональний центр послуг відбулося сьогодні, 1 вересня, до триріччя роботи установи.

Перший віце-мер Харківського міського голови Ігор Терехов нагадав, що ідея реконструкції будівлі належала меру Геннадію Кернесу.

«Коли ми почали втілювати проєкт у життя, було дуже важко, бо було відсутнє фінансування, але ми розуміли, що такий центр дуже необхідний місту. Ми хотіли, щоб усі послуги для харків'ян надавалися в одному місці. Тому до реконструкції були залучені наші кращі сили. В результаті тут були створені комфортні умови, в яких люди без черг і стресів можуть отримати понад 400 адміністративних і соціальних послуг. Зазвичай центр щодня приймає до трьох тисяч осіб», - зазначив Ігор Терехов.

Він також подякував будівельникам, розробникам, архітекторам та інженерам, які зробили все можливе, аби у Харкові з'явилася унікальна для всієї України будівля. Також присутні вшанували пам'ять колишнього голови наглядової ради ТДВ «Житлобуд-2» Юрія Кроленка, який віддав багато сил, щоб Регіональний центр послуг був побудований у найкоротші терміни.

У свою чергу Володимир Бабаєв, ректор Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова, який керував розробкою проєкту, нагадав, що будівля одержала дві престижні нагороди. Так, у 2019 році Харківська міська рада стала переможцем у Міжнародному будівельному конкурсі «European Award 2018» і отримала головний приз у категорії «Громадські установи» за реконструкцію Регіонального центру послуг. Крім того, реконструкція будівлі була відзначена дипломом Національної спілки архітекторів України.

«Це було достойне випробування, але найголовніше, що тепер тисячі людей отримують тут необхідні послуги. Такі будівлі наближають Харків до тих європейських міст, архітектурою яких захоплюються багато людей. Але озирніться навколо: у нас теж є такі будівлі!» - сказав Володимир Бабаєв.