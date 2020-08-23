23.08.2020 14:50

У Харкові обговорили перспективи роботи дипломатичних представництв в умовах пандемії

Міжнародна конференція «Роль дипломатичних представництв в активізації міжнародного співробітництва після пандемії: шляхи та перспективи» відбулася 22 серпня у готелі «Kharkiv Palace Hotel».



://city.kharkov.ua

Захід пройшов у рамках засідання Харківського дипломатичного клубу. У ньому взяли участь представники дипломатичного корпусу, почесні консули іноземних держав, а також гості, які прибули на святкування Дня міста Харкова.



Як зазначив під час відкриття конференції перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов, у такий непростий час міжнародне співробітництво і солідарність набувають усе більшої актуальності. Він також підкреслив, що міжнародна діяльність Харківської міськради, спрямована на встановлення і розвиток взаємовигідних міжмуніципальних контактів, розвивається багато в чому завдяки сприянню дипломатичного корпусу.



«Так, глобальна пандемія внесла свої корективи в міжнародне життя і планування заходів, але вона ж відкрила нам нові можливості для взаємодії, в тому числі роботу з партнерами по всьому світу в онлайн-форматі. Харків продовжує рухатися вперед, розвиваючи міжмуніципальне співробітництво в рамках міжнародної організації «Eurocities», проводячи телемости з фахівцями з міст-побратимів, працюючи з міжнародними донорами та партнерами. Ми продовжуємо реалізовувати проєкт «Харків дипломатичний», у рамках якого створений Харківський дипломатичний клуб, успішно функціонує Школа молодого дипломата, традиційно проводяться змагання з дипломатичному багатоборства. І ми завжди готові до діалогу і відкриті для нових ідей ефективної взаємодії», - зазначив Ігор Терехов.



Про особливості роботи в умовах пандемії і перспективи діяльності після її закінчення розповіли голова дипломатичної місії Албанії в Україні Фатіон Пені, Надзвичайний і Повноважний Радник-посланець Грузії в Україні Давид Бочорішвілі, радник Посольства Республіки Казахстан в Україні Тохтар Ігембаєв та ін.



Надзвичайний і Повноважний Посол Словацької Республіки в Україні Марек Шафін підкреслив, що, незважачи на пандемію, Словаччина зацікавлена ​​у розширенні не тільки торгового обміну між країнами, а й у створенні умов для налагодження технологічної та інвестиційної кооперації з партнерами у Харкові та області, для співпраці по лінії міжмуніципальної взаємодії зі словацькими містами Кошице, Трнава, Прешов тощо.



«Це відкриває нові перспективи для впровадження технологій сучасного міста, створення умов для трансформації територіальної громади з урахуванням досвіду словацьких партнерів. За допомогою нашого почесного консульства у Харкові реалізовані проєкти економічної дипломатії, інвестицій в області здоров'я, фармацевтики та освіти», - зазначив посол.



Подальша координація дій диппредставництв здійснюватиметься у рамках роботи Харківського дипломатичного клубу та Департаменту міжнародного співробітництва.