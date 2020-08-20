20.08.2020 12:34

У Харкові обговорять діяльність дипломатичних представництв

Міжнародна конференція «Роль дипломатичних представництв в активізації міжнародного співробітництва після пандемії: шляхи та перспективи» відбудеться 22 серпня в готелі «Kharkiv Palace Hotel».



://city.kharkov.ua

Як повідомили в Департаменті міжнародного співробітництва, конференція пройде в рамках засідання Харківського дипломатичного клубу. У ній візьмуть участь представники дипломатичного корпусу - члени Харківського дипломатичного клубу, а також почесні гості, які прибули на святкування Дня міста Харкова.



В ході конференції планується обговорити практичну діяльність в умовах пандемії і подальші плани роботи посольств іноземних держав в Україні та почесних консулів іноземних держав в місті Харкові.



Також на засіданні буде розглянуто план роботи Харківського дипломатичного клубу, обраний новий президент клубу та ін.



Після засідання учасники зустрічі планують на честь Дня міста Харкова посадити дерево дружби в Центральному парку культури і відпочинку імені М. Горького.