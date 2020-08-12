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12.08.2020  15:35   

У четвер у міськраді обговорять проблеми поширення наркоманії

Засідання Координаційної ради з питань реалізації державної політики щодо попередження наркоманії відбудеться 13 серпня у малій залі Харківської міської ради.


// city.kharkov.ua

У заході візьмуть участь заступник міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, представники профільних департаментів, Нацполіціі та громадських організацій.

Учасники засідання обговорять роботу щодо профілактики поширення наркоманії серед школярів, реалізацію проєкту «Шкільний офіцер поліції», питання реабілітації підлітків, які перебувають у залежності від психотропних речовин, тощо.

Початок заходу - о 12:00.

Источник:   ХМР
 Тэги:  координационный совет, наркомания, проблема, харьков, обсуждение
 
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