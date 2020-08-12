12.08.2020 15:35

У четвер у міськраді обговорять проблеми поширення наркоманії

Засідання Координаційної ради з питань реалізації державної політики щодо попередження наркоманії відбудеться 13 серпня у малій залі Харківської міської ради.



// city.kharkov.ua

У заході візьмуть участь заступник міського голови з питань охорони здоров'я та соціального захисту населення Світлана Горбунова-Рубан, представники профільних департаментів, Нацполіціі та громадських організацій.

Учасники засідання обговорять роботу щодо профілактики поширення наркоманії серед школярів, реалізацію проєкту «Шкільний офіцер поліції», питання реабілітації підлітків, які перебувають у залежності від психотропних речовин, тощо.



Початок заходу - о 12:00.