В Фонде соцстраха назвали обновленный размер дневного пособия по беременности и родам

Фонд социального страхования увеличил размер финансирования пособий по беременности и родам в Украине.
Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.
По их данным, в июле 2020 года на финансирование было выделено 490,8 миллионов гривен. Это на 55,1 больше, чем за июнь 2020 года.
В то же время в июле средний размер пособия по беременности и родам составил 281,8 гривен. Кроме того в июле выплаты были начислены более 13 000 работающим женщинам, которые находятся в декретном отпуске.
Напомним, что пособие по беременности и родам предоставляется в размере 100% средней заработной платы застрахованного лица.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
В Харькове на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. До полудня осадков не ожидается. Во второй половине дня возможен мелкий дождь.
11 августа в нашем городе (в разные годы) вошли в строй станции на двух линиях метрополитена.
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