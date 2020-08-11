11.08.2020 15:15

В Фонде соцстраха назвали обновленный размер дневного пособия по беременности и родам

Фонд социального страхования увеличил размер финансирования пособий по беременности и родам в Украине.



Беременная. Фото: pixabay.com

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

По их данным, в июле 2020 года на финансирование было выделено 490,8 миллионов гривен. Это на 55,1 больше, чем за июнь 2020 года.

В то же время в июле средний размер пособия по беременности и родам составил 281,8 гривен. Кроме того в июле выплаты были начислены более 13 000 работающим женщинам, которые находятся в декретном отпуске.

Напомним, что пособие по беременности и родам предоставляется в размере 100% средней заработной платы застрахованного лица.