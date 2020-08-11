Главная Новости Власть В Фонде соцстраха назвали обновленный размер дневного пособия по беременности и родам
11.08.2020  15:15   

В Фонде соцстраха назвали обновленный размер дневного пособия по беременности и родам

Фонд социального страхования увеличил размер финансирования пособий по беременности и родам в Украине.


Беременная. Фото: pixabay.com

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда.

По их данным, в июле 2020 года на финансирование было выделено 490,8 миллионов гривен. Это на 55,1 больше, чем за июнь 2020 года.

В то же время в июле средний размер пособия по беременности и родам составил 281,8 гривен. Кроме того в июле выплаты были начислены более 13 000 работающим женщинам, которые находятся в декретном отпуске.

Напомним, что пособие по беременности и родам предоставляется в размере 100% средней заработной платы застрахованного лица.

Источник:   newsone
 Тэги:  декрет, выплата, больничные, пособие
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.12 Медицина Фонд соцстрахования возобновил финансирование больничных и декретных 28.05 Медицина Харьковчанкам повысили размер декретных
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 