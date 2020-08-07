Главная Новости Власть Минюст временно приостановил работу единого реестра юрлиц - стартаперов и общественные органицации попросили потерперь
07.08.2020  16:15   

Минюст временно приостановил работу единого реестра юрлиц - стартаперов и общественные органицации попросили потерперь

С 7 по 16 августа 2020 не будет Единый государственный реестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных организаций (для пользователей будут доступны только отдельные услуги) - в этот период будет происходить обновление его технической составляющей.


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Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

"Вместе с тем то, что перезапуск ЕГР пришелся на разгар избирательной кампании, никак не отразится на сроках рассмотрения документов, поданных субъектами избирательного процесса для государственной регистрации", - заявила заместитель министра юстиции по вопросам государственной регистрации Ольга Онищук.

"Министерство юстиции и его межрегиональные управления приложили максимум усилий, чтобы все документы, поступившие были рассмотрены своевременно, до периода введения в эксплуатацию нового программного обеспечения Единого государственного реестра.

 

С 17 августа 2020 года, после запуска нового ЕГР, все процедуры в сфере государственной регистрации политических партий будут проводиться в штатном режиме ", - добавила она.

Источник:   epravda
 Тэги:  регистрация, выписка, реестр, выборы, услуги
 
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