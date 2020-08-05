Главная Новости Власть Геннадий Кернес - Харьков готовится к началу полноценной учебы
05.08.2020  13:53   

Геннадий Кернес - Харьков готовится к началу полноценной учебы

Активные занятия спортом для школьников будут проводиться с учетом рекомендаций санитарных служб, чтоб минимизировать риски.


://t.me/kernes59
К 1 сентября откроются еще 13 новых стадионов в Харькове. Большинство - в спальных районах (ХТЗ, Салтовка, Холодная гора, Новые дома), где большие школы, много жителей и, по опыту, там начинают заниматься жители и секции всего района. 
 
Школы в центре, наоборот, почти всегда оставались без спортплощадок, зажатые в каменный мешок. Исправляем, в этом году на своих стадионах начнут заниматься ребята из 105 школы на Данилевского и старейшая в городе Мариинская гимназия на Рымарской. На ближайшей сессии выделим еще средства на обновление стадионов, чтоб до зимы закончить работы в 20 школах и детских садах.
 
Мы готовимся к началу полноценной учебы. С учетом рекомендаций санитарных служб, чтоб минимизировать риски и спокойно учиться. Особенно важно принять первый класс - в начальной школе коллектив,  процесс воспитания намного важнее даже знаний! Уверен, все будет в порядке. Детские сады работают с лета, а значит и у первоклашек все будет хорошо.
 
 
Источник:   Геннадий Кернес / телеграмм канал
 Тэги:  спорт, кернес, харьков, школа, подготовка
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
02.08 Спорт Бокс. В Харькове прошла товарищеская матчевая встреча Украина - Болгария 31.07 Спорт Маунтенбайк. В Харькове состоялись отборочные велотурниры (ФОТО) 30.07 Спорт Футбол. Выстрел экс-игрока харьковского Металлиста принес победу Портленду
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 