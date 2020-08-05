05.08.2020 13:53

Геннадий Кернес - Харьков готовится к началу полноценной учебы

Активные занятия спортом для школьников будут проводиться с учетом рекомендаций санитарных служб, чтоб минимизировать риски.



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К 1 сентября откроются еще 13 новых стадионов в Харькове. Большинство - в спальных районах (ХТЗ, Салтовка, Холодная гора, Новые дома), где большие школы, много жителей и, по опыту, там начинают заниматься жители и секции всего района.

Школы в центре, наоборот, почти всегда оставались без спортплощадок, зажатые в каменный мешок. Исправляем, в этом году на своих стадионах начнут заниматься ребята из 105 школы на Данилевского и старейшая в городе Мариинская гимназия на Рымарской. На ближайшей сессии выделим еще средства на обновление стадионов, чтоб до зимы закончить работы в 20 школах и детских садах.

Мы готовимся к началу полноценной учебы. С учетом рекомендаций санитарных служб, чтоб минимизировать риски и спокойно учиться. Особенно важно принять первый класс - в начальной школе коллектив, процесс воспитания намного важнее даже знаний! Уверен, все будет в порядке. Детские сады работают с лета, а значит и у первоклашек все будет хорошо.