04.08.2020 10:02

У харківських супермаркетах починають приймати електронні паспорти

Електронний паспорт «Дія» тепер можна пред’являти у мережі супермаркетів «РОСТ»



// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті цифрової трансформації, для цього потрібно відкрити додаток «Дія» і показати свій паспорт, якщо це буде необхідно.

«Е-паспорти все більше покривають Харків, і ніяких переймань, що забудете ID-картку вдома, адже все у смартфоні. Тож завантажуйте «Дію» та будьте діджитал», - закликають у департаменті.



Нагадаємо, що також відвідувачів з електронними версіями паспортів приймають у центрах надання адміністративних послуг міста Харкова.