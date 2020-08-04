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04.08.2020  10:02   

У харківських супермаркетах починають приймати електронні паспорти

Електронний паспорт «Дія» тепер можна пред’являти у мережі супермаркетів «РОСТ»


// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті цифрової трансформації, для цього потрібно  відкрити додаток «Дія» і показати свій паспорт, якщо це буде необхідно.

«Е-паспорти все більше покривають Харків, і ніяких переймань, що забудете ID-картку вдома, адже все у смартфоні. Тож завантажуйте «Дію» та будьте діджитал», - закликають у департаменті. 

Нагадаємо, що також відвідувачів з електронними версіями паспортів приймають у центрах надання адміністративних послуг міста Харкова.

Источник:   ХМР
 Тэги:  дія, паспорт, харьков, супермаркет
 
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