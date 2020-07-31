Для отримання адміністративних послуг можна використовувати електронні паспорти

У центрах надання адміністративних послуг міста Харкова приймають відвідувачів з електронними версіями паспортів.
Як повідомили в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку, електронні версії паспорта громадянина України для виїзду за кордон, паспорта громадянина України у вигляді ID-карти, посвідчення водія в мобільному додатку «Дія» - це офіційний цифровий аналог паперових і пластикових документів.
У департаменті зазначили, що можливість використовувати електронні паспорти для отримання адміністративних послуг відвідувачі ЦНАП отримали з квітня 2020 року, після прийняття Урядом постанови «Про реалізацію експериментального проєкту щодо застосування паспорта громадянина України у формі картки в електронному вигляді та паспорта громадянина України для виїзду за кордон в електронному вигляді».
З електронними версіями паспортів в ЦНАП найчастіше звертаються за такими послугами, як оформлення документів «еМалятко», отримання виписок, довідок з реєстрів (Державний реєстр прав на нерухоме майно, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Державний земельний кадастр, Портал електронних сервісів міста Харкова), а також реєстрація бізнесу і громадських формувань, оформлення документів дозвільного характеру та отримання готового результату.
Для отримання електронних версій документів необхідно мати паспорт в формі ID-картки та/або біометричний закордонний паспорт, завантажити додаток «Дія» через сервіси «Рlау Market» або «Арр Store» і авторизуватися за допомогою BanklD. Документи з'являться в додатку автоматично, якщо в реєстрі є повні дані.
У департаменті зазначили, що в Є-паспорті містяться ті ж дані, що і в ID-картці, а також відображається інформація про місце проживання на момент оформлення ID-карти або паспорта (при наявності таких даних у ЕДДР) як додаткова змінна інформація. Електронні документи зручні у використанні, спрощують процедуру отримання документів і захищені від підробок.
«Як це працює в ЦНАП: заявник надає адміністратору електронну копію паспорта. Адміністратор сканує електронний ідентифікатор (QR-код), переконується в дійсності паспорта і здійснює прийом (видачу) документів. У разі необхідності отримання розширеної інформації - звертається до заявника з проханням відкрити в додатку таку інформацію», - розповіли в Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку.
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