15.07.2020 16:03

Ігор Терехов: Фонтан на площі Свободи буде унікальним для України

Фонтан, який зараз будується у сквері на пл. Свободи, стане одним із найбільших в Україні.



//city.kharkov.ua

Як повідомив сьогодні, 15 липня 2020 року, перший віце-мер Харкова Ігор Терехов, фонтан був зроблений в Італії спеціально для Харкова. У ньому буде встановлено 150 форсунок, сучасне підсвічування, а діаметр конструкції складе 36 м. Зараз ведуться роботи з монтажу обладнання, і цей процес контролюють італійські фахівці.

Ігор Терехов нагадав, що перший міський сухий фонтан відкрили у Центральному парку культури і відпочинку ім. Горького, і він став дуже популярним серед дітей і молоді. Висоту струменів нового фонтану можна буде коригувати в залежності від погоди. Наприклад, у спеку тиск буде меншим, аби діти могли безпечно бігати по території.

«А коли побачимо, що люди гуляють і приходять подивитися на кольоровий фонтан, то струмені підніматимуться вище. Ще зможемо вмикати музику, ставити різні мелодії. Там дуже складна система управління, але це дійсно буде унікальний фонтан, і я впевнений, що він сподобається усім», - розповів перший віце-мер.

Також, за його словами, у сквері буде виконаний комплекс робіт з благоустрою: там покладуть гранітну плитку, встановлять лавки, урни, проведуть нове освітлення, розіб'ють газон, на якому можна буде відпочивати, висадять квіти та чагарники.

Нагадаємо, що відкриття фонтану заплановане на День міста, 23 серпня.