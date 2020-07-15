15.07.2020 13:31

Внимание водителям: полиция увеличила коллекцию потерянных номерных знаков (ФОТО)

Патрульные напоминают: водителей транспортных средств ждут номерные знаки, которые были утеряны из-за непогоды.



// Facebook

На своей странице в Facebook правоохранители обновили фото «коллекции» номерных знаков, доcтавленных к ним в управление.

«Четыре номерных знаков из предыдущего поста уже вернулись к своим владельцам, но за ночную смену патрульные обнаружили еще 16 новых», – говорится в сообщении.

Указанные номерные знаки находятся в Управлении Патрульной полиции в Харьковской области по адресу: ул. Шевченко, 26.

Чтобы забрать «свой» номер, нужно иметь при себе документ, что государственный номерной знак принадлежит именно вам.