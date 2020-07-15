Внимание водителям: полиция увеличила коллекцию потерянных номерных знаков (ФОТО)

Патрульные напоминают: водителей транспортных средств ждут номерные знаки, которые были утеряны из-за непогоды.
На своей странице в Facebook правоохранители обновили фото «коллекции» номерных знаков, доcтавленных к ним в управление.
«Четыре номерных знаков из предыдущего поста уже вернулись к своим владельцам, но за ночную смену патрульные обнаружили еще 16 новых», – говорится в сообщении.
Указанные номерные знаки находятся в Управлении Патрульной полиции в Харьковской области по адресу: ул. Шевченко, 26.
Чтобы забрать «свой» номер, нужно иметь при себе документ, что государственный номерной знак принадлежит именно вам.
День хорош для самостоятельных проектов – в общении с коллегами могут ждать не самые приятные моменты. Шумные вечеринки тоже не рекомендуются.
Ночью еще ожидаются дожди (местами сильные, с грозой) под влиянием уже уходящего из области циклона, а днем погода будет преимущественно без осадков.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
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