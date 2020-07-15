Патрульные предлагают водителям забрать потерянные в ливень номера (ФОТО)

Автономера, утерянные в результате непогоды, обрушившейся на город с 13 на 14 июля, будут возвращены владельцам.
Указанные номерные знаки находятся в Управлении Патрульной полиции в Харьковской области по адресу: ул. Шевченко, 26, рассказали в пресс-службе УПП.
С собой нужно иметь документ, подтвердит, что государственный номерной знак принадлежит именно вам.
Фото найденных автономеров опубликовали правоохранители.
В то же время потерянные номера активно ищут и предлагают забрать в телеграм-канале Потеряшки Харьков.
И еще пара фото из местных пабликов.
День хорош для самостоятельных проектов – в общении с коллегами могут ждать не самые приятные моменты. Шумные вечеринки тоже не рекомендуются.
Ночью еще ожидаются дожди (местами сильные, с грозой) под влиянием уже уходящего из области циклона, а днем погода будет преимущественно без осадков.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
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