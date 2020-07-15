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15.07.2020  08:43   

Патрульные предлагают водителям забрать потерянные в ливень номера (ФОТО)

Автономера, утерянные в результате непогоды, обрушившейся на город с 13 на 14 июля, будут возвращены владельцам.


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Указанные номерные знаки находятся в Управлении Патрульной полиции в Харьковской области по адресу: ул. Шевченко, 26, рассказали в пресс-службе УПП.

С собой нужно иметь документ, подтвердит, что государственный номерной знак принадлежит именно вам.

Фото найденных автономеров опубликовали правоохранители.



В то  же время потерянные номера активно ищут и предлагают забрать в телеграм-канале Потеряшки Харьков.

И еще пара фото из местных пабликов.

 

Тэги:  автономер, харьков
 
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