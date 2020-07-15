Предпринимателям Харьковщины дадут практические советы по получению доступных кредитов

15.07.2020 08:20

Информационная встреча с представителями банков-участников Государственной программы «Доступные кредиты: 5-7-9%» состоится 16 июля в 15:00 в режиме онлайн на платформе Zoom.

Семинар на тему: «Как получить положительное решение для получения кредита. Советы от экспертов» организован Харьковским региональным фондом поддержки предпринимательства при содействии Департамента экономики и международных отношений Харьковской областной государственной администрации.

Во время мероприятия представители-эксперты банков-участников программы проинформируют предпринимателей о состоянии ее выполнения, условиях получения доступных кредитов, а также дадут практические советы по критериям, которым должны соответствовать претенденты для получения положительного решения от банка.

Для того чтобы присоединиться к конференции Zoom, необходимо перейти по ссылке, идентификатор конференции: 955 2537 3230, пароль: 8g09Aa.

Контактный телефон для справок: (057) 757-42-20.