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15.07.2020  08:20   

Предпринимателям Харьковщины дадут практические советы по получению доступных кредитов

Информационная встреча с представителями банков-участников Государственной программы «Доступные кредиты: 5-7-9%» состоится 16 июля в 15:00 в режиме онлайн на платформе Zoom.


// ХОГА
Семинар на тему: «Как получить положительное решение для получения кредита. Советы от экспертов» организован Харьковским региональным фондом поддержки предпринимательства при содействии Департамента экономики и международных отношений Харьковской областной государственной администрации.

Во время мероприятия представители-эксперты банков-участников программы проинформируют предпринимателей о состоянии ее выполнения, условиях получения доступных кредитов, а также дадут практические советы по критериям, которым должны соответствовать претенденты для получения положительного решения от банка.

Для того чтобы присоединиться к конференции Zoom, необходимо перейти по ссылке, идентификатор конференции: 955 2537 3230, пароль: 8g09Aa.

Контактный телефон для справок: (057) 757-42-20.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  семинар, кредит, харьков
 
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