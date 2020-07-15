Предпринимателям Харьковщины дадут практические советы по получению доступных кредитов

Информационная встреча с представителями банков-участников Государственной программы «Доступные кредиты: 5-7-9%» состоится 16 июля в 15:00 в режиме онлайн на платформе Zoom.
Во время мероприятия представители-эксперты банков-участников программы проинформируют предпринимателей о состоянии ее выполнения, условиях получения доступных кредитов, а также дадут практические советы по критериям, которым должны соответствовать претенденты для получения положительного решения от банка.
Для того чтобы присоединиться к конференции Zoom, необходимо перейти по ссылке, идентификатор конференции: 955 2537 3230, пароль: 8g09Aa.
Контактный телефон для справок: (057) 757-42-20.
День хорош для самостоятельных проектов – в общении с коллегами могут ждать не самые приятные моменты. Шумные вечеринки тоже не рекомендуются.
Ночью еще ожидаются дожди (местами сильные, с грозой) под влиянием уже уходящего из области циклона, а днем погода будет преимущественно без осадков.
Славяне в этот день чествовали Берегиню — божество, почитаемое как мать всех духов и всего богатства земли.
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