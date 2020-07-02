02.07.2020 12:47

Еко-транспорт та енергозбереження – у Харкові працюють над Стратегією-2030

Планові засідання робочої групи з розробки Стратегії розвитку міста Харкова до 2030 року стартували вчора, 1 липня, у Харківському національному університеті міського господарства імені О.М. Бекетова.



// city.kharkov.ua

Групу з розробки Стратегії розвитку міста очолює Харківський міський голова Геннадій Кернес. За його словами, серед основних напрямів подальшого розвитку міста - підвищення рівня комфорту для життя його жителів.



«Харків майбутнього - це мегаполіс, де створені комфортні та привабливі умови для життя. Тому ми будемо працювати над розробкою програм енергозбереження, над новими міськими транспортними маршрутами, продовжимо заміну старих мереж тепло- і водопостачання на нові, реконструкцію старого та аварійного житлового фонду. Успішний Харків - комфортне місто!» - зазначив Геннадій Кернес.



Перше обговорення «Kharkiv STARTegy 2030», яке пройшло у вигляді круглого столу, присвятили сферам житлово-комунального господарства, інженерної інфраструктури та транспорту. У ньому взяли участь заступник міського голови з питань інфраструктури міста Євгеній Водовозов, заступник міського голови з питань житлово-комунального господарства Андрій Руденко та представники департаментів міської ради.



Також до роботи круглого столу приєдналися представники вищих навчальних закладів, бізнес-середовища міста, громадських організацій, наукових співтовариств і ініціативні харків'яни, які взяли участь в аналізі сильних і слабких сторін сфер ЖКГ, інженерної інфраструктури та транспорту міста.



Як зазначив віце-мер Андрій Руденко, основою стратегічного плану має стати створення таких комфортних умов життя у Харкові, щоб молодь залишалася після навчання в місті і прагнула розвивати його.



За словами Євгенія Водовозова, серед пріоритетних цілей Стратегії - відновлення інфраструктури міста з урахуванням інноваційних рішень. «Це однозначно стратегічні зміни в стані транспорту, який морально застарів. Наприклад, на магістральних маршрутах ми хочемо залишити такий транспорт, який буде зберігати екологію, буде зручним і економічно вигідним для жителів міста. Заради них ми це все і робимо», - додав віцемер.



Директор Департаменту інфраструктури Сергій Дульфан визначив основні проблеми галузі, серед яких - недосконалість законодавчої нормативної бази та державного фінансування оновлення автопарку і перевезення пільговиків. За його словами, поточні питання в транспортній сфері місто вирішує відповідно до Генерального плану міста Харкова, а в числі перспективних завдань - подальше розширення лінії метрополітену з метою розвантаження наземного транспорту, впровадження автоматичної системи управління рухомим складом, оновлення громадського транспорту. Голова Молодіжної ради при Харківському міському голові Дмитро Давідьянц запропонував розробити систему гнучкої тарифікації вартості проїзду у громадському транспорті.



Завкафедрою підприємництва та бізнес-адміністрування, директор Центру регіонального розвитку Харківського національного університету міського господарства ім. О. М. Бекетова Олена Димченко у своїй доповіді зазначила, що важливо використовувати світовий досвід і сучасні тренди розвитку галузі ЖКГ у вирішенні актуальних для Харкова питань: ефективна утилізація відходів, енергозбереження, поновлювані джерела енергії. Також відбулася презентація Енерго-інноваційного хабу ХНУМГ, який у своїй діяльності акцентує увагу на енергозбереженні, екологічній складовій та підготовці кадрів.



Директор Комунального закладу «Муніципальний стартап-центр» Ольга Гольдіна зазначила, що напрацювання круглих столів можна буде взяти за основу при створенні стартапів, покликаних поліпшити місто. За її словами, «STARTegy 2030» - це інноваційний старт для підприємців. З досвіду іноземних партнерів планується впровадження механізмів, коли місто є замовником для стартапів.



Як зазначили учасники круглого столу, серед сфер діяльності, які могли б скласти основу подальшого розвитку Харкова, визначилися IT-технології та розробка програмного забезпечення, освіта, будівництво та креативні індустрії. До завдань, що вимагають першочергового рішення, були віднесені реалізація великих проєктів промисловості та підтримка підприємництва. Під час обговорення образу міста Харкова виділилися такі характеристики: «Місто, безпечне для жителів», «Комфортне місто з високою якістю життя», «Місто, відкрите для бізнесу».



Заступник директора департаменту - начальник управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Вікторія Грецька-Миргородська зазначила, то «Kharkiv STARTegy 2030» - це старт нового етапу в розвитку міста. Вона запросила експертів і небайдужих харків'ян приєднатися до обговорення Стратегії.

За її словами, для ефективної реалізації документа був створений Telegram-канал @LetsCreateKharkiv з відкритою групою, де можна залишати свої питання і коментарі. Також звернення зі створення Стратегії розвитку Харкова можна відправити на електронну пошту: [email protected] або скористатися спеціальною формою зворотного зв'язку за посиланням. Також на сайті можна ознайомитися з графіком проведення круглих столів. Онлайн-трансляції засідань можна дивитися на Youtube-каналі «Create Kharkiv».