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01.07.2020  16:26   

Любимые и секретные места в Харькове для городского головы (ФОТО)

Геннадий Кернес рассказал о том, где он предпочитает бывать и какие места в его любимом городе для него самые близкие.


Фото: Харьковские Известия

О местах, где ему приятно бывать, мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал в интервью программе «ГородХ TV».

Городскому голове очень нравится прогуливаться по Саржиному Яру. «Я сам там проводил много времени и мне нравится смотреть, как люди окунаются в прохладную воду, не боятся, и ни один мускул у них не дрожит от холода».

Отдельно Геннадий Кернес подчеркнул, что ему нравится харьковский Мемориал. И нравится ему, прежде всего тем, что это место почтения и место памяти, которое показывает, как благодарные потомки относятся к истории не только во время возложения цветов 9 мая.

Нравятся мэру никогда не пустующие велодорожки. На них не обязательно ездить на велосипеде - «Я могу там ездить и на велоколяске».

«У меня много любимых мест и не только в центре города ... ". Страницы социальных сетей пестрят фото встреч горожан с городским головой. В силу занятости и напряженного рабочего графика, предпочтение отдается вечерним прогулкам. По мнению мэра -  именно вечером Харьков максимально похож на ухоженный европейский город. 

Перед Харьковом стоит перспектива стать еще лучше. Развитие инфраструктуры мегаполиса европейского образца по силам такому молодому городу.  Средний возраст харьковчанина - 35 лет. 

«Поправить демографическую ситуацию - и все наладится»,- в шутку подытожил Геннадий Кернес на вопрос о дальнейшем развитии Харькова.

 

 

 

Тэги:  харьков кернес, саржин яр, интервью
 
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