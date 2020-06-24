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24.06.2020  09:53   

На платформе «Дія» теперь будут обучать ведению бизнеса

В Правительстве запустили бесплатную онлайн-школу. После завершения обучения и сдачи финальных тестов будут выдавать специальный сертификат.


//izvestia.kharkov.ua

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Онлайн школа, по словам Федорова, призвана научить всех желающих как открыть собственное предприятие, правильно вести бухгалтерскую отчетность, составлять финансовый план, получить финансирование, продвигать продукт и управлять командой.

Участникам дают эффективные теории, советы бизнесменов и профессионалов, основанные на успешных кейсах.

Министр отметил, что на этой платформе уже доступен первый курс - «10 шагов для начала собственного дела». Он направлен на то, чтобы предоставить предпринимателям понимание того, как вести бизнес и что для этого нужно. Курс включает 10 уроков продолжительностью примерно по 10 минут.

В дальнейшем ежемесячно планируется добавление новых образовательных сериалов. В частности, следующим будет «Финансовая грамотность для предпринимателей».

Напомним, в апреле Минцифры запустило на платформе «Дія» учебный курс «Оплата коммуналки онлайн».

Тэги:  дія, онлайн курсы, бизнес
 
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