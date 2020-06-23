23.06.2020 17:01

Директорка «Маріїнської гімназії» затверджена кандидаткою на присвоєння звання «Почесний громадянин Харкова»

Ще один кандидат на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова» був одноголосно затверджений сьогодні, 23 червня, експертною радою.



// city.kharkov.ua

Засідання провів перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.

Він зазначив, що до трьох вже затверджених експертною радою харків'ян доданий ще один кандидат - директор одного з найстаріших закладів освіти Харкова, гімназії №6 «Маріїнська гімназія» Олександра Зуб, яка присвятила професії вчителя близько 50 років, 30 з яких є керівником навчальної установи. Їй вручено нагрудний знак «Суспільне визнання» в номінації «За відданість своїй справі».



Зазначимо, Гімназія №6 є однією з найсильніших установ освіти Харкова, учні якої здобувають призові місця в різних олімпіадах, турнірах та конкурсах, є активними дослідниками і членами Малої академії наук.



Нагадаємо, для присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова» експертною радою затверджені ще троє харків'ян - бізнесмен Олександр Ярославський, голова Харківської організації Національної спілки художників України Віктор Ковтун і перша ракетка України, член національної збірної з тенісу Еліна Світоліна.

Остаточне рішення щодо затверджених кандидатур буде прийнято на найближчій сесії Харківської міської ради.