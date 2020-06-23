Директорка «Маріїнської гімназії» затверджена кандидаткою на присвоєння звання «Почесний громадянин Харкова»

Ще один кандидат на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова» був одноголосно затверджений сьогодні, 23 червня, експертною радою.
Засідання провів перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов.
Він зазначив, що до трьох вже затверджених експертною радою харків'ян доданий ще один кандидат - директор одного з найстаріших закладів освіти Харкова, гімназії №6 «Маріїнська гімназія» Олександра Зуб, яка присвятила професії вчителя близько 50 років, 30 з яких є керівником навчальної установи. Їй вручено нагрудний знак «Суспільне визнання» в номінації «За відданість своїй справі».
Зазначимо, Гімназія №6 є однією з найсильніших установ освіти Харкова, учні якої здобувають призові місця в різних олімпіадах, турнірах та конкурсах, є активними дослідниками і членами Малої академії наук.
Нагадаємо, для присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова» експертною радою затверджені ще троє харків'ян - бізнесмен Олександр Ярославський, голова Харківської організації Національної спілки художників України Віктор Ковтун і перша ракетка України, член національної збірної з тенісу Еліна Світоліна.
Остаточне рішення щодо затверджених кандидатур буде прийнято на найближчій сесії Харківської міської ради.
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