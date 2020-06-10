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10.06.2020  11:24   

Первая ракетка, художник и олигарх: кто станет почетными гражданами Харькова

Экспертный совет, в состав которого входят почетные харьковчане, ректоры вузов и депутаты, решила, что в 2020-м список может пополнить всего три человек.


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В этом году кандидатов на звание "Почетный гражданин Харькова" всего трое. Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

Экспертный совет, в состав которого входят почетные харьковчане, ректоры вузов и представители депутатских фракций горсовета, решила, что в 2020-м список может пополнить всего три человека: председатель Харьковской организации Национального союза художников Украины Виктор Ковтун, бизнесмен Александр Ярославский и первая ракетка Украина, член сборной страны по теннису Элина Свитолина. Окончательное решение о утвержденных кандидатур будет принято на ближайшей сессии городского совета.

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 Тэги:  почетный, харьков, гражданин, совет, сессия
 
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