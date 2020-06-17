17.06.2020 15:25

Харків працює над створенням Єдиної системи відеоспостереження

Створення Єдиної системи відеоспостереження дозволить збільшити розкриваність злочинів в місті і підвищити рівень безпеки для жителів Харкова.



://city.kharkov.ua/

Про це сьогодні, 17 червня, на пресконференції у Харківському пресклубі повідомив заступник Харківського міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот.



За словами віце-мера, цей проєкт реалізується містом у співпраці з правоохоронними органами. Він підкреслив, що для створення системи відеоспостереження у Харкові вже є вся необхідна інфраструктура: програмне забезпечення, більш ніж 3,5 тис. камер і мережа, яка зв'язує всі місця, де встановлені камери, якісним інтернетом.



«Наше завдання сьогодні - об'єднати всі ці камери в одну систему, щоб правоохоронці могли отримувати доступ до цього відеопотоку не за паперовими запитами, які обробляються кілька днів, а автоматично. Ця інформація повинна бути з цифровим слідом і відповідною аналітикою, яка дозволить оперативно відпрацьовувати ситуації щодо різних правопорушень», - зазначив Олег Дробот.



За його словами, міська влада налагодила продуктивний діалог з правоохоронними структурами. Зокрема, Нацполіція надала інформацію щодо того, де необхідно встановити додаткові камери, які завдання вони повинні виконувати і якою аналітикою володіти.



«Ми бачимо дуже потужний фундамент для реалізації цього проєкту і розуміємо, для того щоб якісно підняти рівень безпеки в місті, треба зробити не так багато. Встановлені в потрібних місцях 300 камер можуть на десятки відсотків збільшити розкриваність злочинів, зменшити рівень злочинності і в цілому підвищити безпеку в місті», - підкреслив Олег Дробот.



Він нагадав, що системою відеоспостереження вже охоплена мережа навчальних і медичних установ, більшість парків, скверів та місць з масовим перебуванням людей. Також частина камер встановлена ​​на перехрестях і магістралях міста, деякі з них оснащені функцією розпізнавання номерних знаків, кольору автомобіля тощо.



Після впровадження Єдиної системи відеоспостереження вся інформація з міських камер надходитиме на центральний сервер, який планується розмістити на базі міського ради. Доступ до неї буде надано тільки відповідним правоохоронним органам і міським структурам.