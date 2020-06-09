09.06.2020 17:11

Ігор Терехов провів засідання експертної ради (ФОТО)

На засіданні були затверждені кандидатури на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова».



//city.kharkov.ua

Сьогодні, 9 червня 2020 року були одноголосно затверджені кандидатури на присвоєння звання «Почесний громадянин міста Харкова».

Засідання провів перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов. Також до складу експертної ради входять почесні громадяни Харкова, ректори вишів і представники депутатських фракцій міськради.

Перший віце-мер зазначив, що в Харкові є безліч гідних кандидатів для присудження звання «Почесний громадянин міста», проте цього року затверджені всього троє.

«Це голова Харківської організації Національної спілки художників України Віктор Ковтун, кандидатуру якого ми вже давно розглядаємо в якості почесного громадянина міста, бізнесмен Олександр Ярославський - ви знаєте, як багато він зробив для нашого міста, і відома спортсменка, перша ракетка України, член збірної країни з тенісу Еліна Світоліна, яка також прославляє наш Харків», - зазначив Ігор Терехов.

Остаточне рішення щодо затверджених кандидатур буде прийнято на найближчій сесії Харківської міської ради.

Довідка. Звання «Почесний громадянин міста Харкова» було введено Міською думою Харкова в 1887 році. Протягом наступних 27 років це звання було присвоєно низці видатних діячів, серед яких Владислав Франківський (доктор медицини, громадський діяч, засновник міської дитячої лікарні), Олександр Петров (харківський губернатор у 1886-1895 роках). Одним з останніх лауреатів цього звання був офтальмолог Леонард Гіршман. Починаючи з 1914 року, звання не присвоювалось, проте з 1999 року традицію відновили. На сьогодні цього почесного звання удостоєні 120 видатних жителів міста.