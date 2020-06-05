На вулиці Харкова повертається велопатруль

Від сьогодні у пішохідних зонах, зонах відпочинку, скверах та парках Харкова нестимуть службу екіпажі велопатруля.
Велопатрулі, як і раніше, проводитимуть превентивну роботу з громадянами, виявлятимуть порушення правил дорожнього руху та громадської безпеки.
Хорошее время, чтобы заняться рутинной работой. От важных разговоров сегодня лучше отказаться – найти взаимопонимание и компромисс будет нелегко.
Первая в этом году жара – до 33 градусов – начнется именно в эти удлиненные праздничные выходные.
Сегодня есть повод выразить свое отношение к природе, которую мы приспособили под себя.
влажность:
давление:
ветер: