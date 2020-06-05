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05.06.2020  16:38   

На вулиці Харкова повертається велопатруль

Від сьогодні у пішохідних зонах, зонах відпочинку, скверах та парках Харкова нестимуть службу екіпажі велопатруля.


// Патрульна поліція

Велопатрулі, як і раніше, проводитимуть превентивну роботу з громадянами, виявлятимуть порушення правил дорожнього руху та громадської безпеки.

Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  велопатруль, полиция, харьков
 
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