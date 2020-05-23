В Минсоце обещают ежемесячную надбавку пенсионерам, которым исполнилось 75 лет

Более чем миллион пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно смогут получать к пенсии около 500 грн.
Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная эфире телеканала, пишет Интерфакс.
«Мы разработали новые социальные инициативы… Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям… Около 500 грн», — сказала она.
По словам министра, дата индексации пенсий должна быть определена в законодательстве, что позволит избежать спекуляций вокруг этого вопроса.
«Мы работаем над повышением пенсий людям, которые имеют более чем 40 лет стажа, но сегодня получают маленькие пенсии», — рассказала Лазебная.
Она добавила, что министерство хочет помочь не имеющим достаточного страхового стажа родителям, ухаживающим за детьми с редкими болезнями, и разрешить им выходить на пенсию досрочно.
Лазебная также сообщила, что на сегодняшний день дефицит пенсионного фонда составляет 34 млрд грн, в то время как в начале года он составлял 23 млрд грн.
Ранее Пенсионный фонд Украины начал выплату дополнительных 500 гривен пенсионерам, старше 80 лет.
Звезды рекомендуют не проявлять сегодня излишней инициативности, планировать свои дела и составлять финансовую отчетность. При этом не стоит забывать об отдыхе – вечером уделяйте больше времени семье и своим желаниям.
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Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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