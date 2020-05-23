Главная Новости Власть В Минсоце обещают ежемесячную надбавку пенсионерам, которым исполнилось 75 лет
23.05.2020  17:22   

В Минсоце обещают ежемесячную надбавку пенсионерам, которым исполнилось 75 лет

Более чем миллион пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, ежемесячно смогут получать к пенсии около 500 грн.


Фото: narodna-pravda.ua

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная эфире телеканала, пишет Интерфакс.

Новые инициативы

«Мы разработали новые социальные инициативы… Для более чем одного миллиона пенсионеров, которым исполнилось 75 лет, мы хотим также установить ежемесячную надбавку к пенсиям… Около 500 грн», — сказала она.

По словам министра, дата индексации пенсий должна быть определена в законодательстве, что позволит избежать спекуляций вокруг этого вопроса.

«Мы работаем над повышением пенсий людям, которые имеют более чем 40 лет стажа, но сегодня получают маленькие пенсии», — рассказала Лазебная.

Она добавила, что министерство хочет помочь не имеющим достаточного страхового стажа родителям, ухаживающим за детьми с редкими болезнями, и разрешить им выходить на пенсию досрочно.

«Дыра» в Пенсионном Фонде

Лазебная также сообщила, что на сегодняшний день дефицит пенсионного фонда составляет 34 млрд грн, в то время как в начале года он составлял 23 млрд грн.

Напомним

Ранее Пенсионный фонд Украины начал выплату дополнительных 500 гривен пенсионерам, старше 80 лет.

Источник:   Интерфакт
 Тэги:  пенсия, помощь, выплата, надбавка
 
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