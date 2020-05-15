15.05.2020 15:19

Геннадий Кернес - о строительстве нового храма в Харькове (ФОТО)

Мэр Харькова прокомментировал в соцсети идею возведения храма Святого Духа.



//city.kharkov.ua

Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал на своей странице в Телеграмм пост, посвященный появлению в Первой столице нового православного храма.

"Сквер около ДК ХЭМЗ возвращен городу, сегодня там началась реконструкция. Местные знают, что эти два гектара парка, на углу Московского проспекта и Броненосца Потемкин, всегда защищали жилой район от дороги и заводов, но один из бывших мэров отдал его под торговый центр. Спасибо людям за терпение, что дали нам время отстоять в суде эту землю.

Что теперь будет: аллеи приведем в порядок, построим несколько детских городков, тренажеры, спортплощадку. В этих местах был храм Святого Духа, один из самых больших приходов, большевики взорвали его в 1937 году, а батюшку расстреляли. Сегодня Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий благословил здесь строительство нового храма, ажурного и легкого, в знак памяти и возрождения истории и веры в нашем городе.

Хорошие новости. Будем жить!"