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15.05.2020  15:19   

Геннадий Кернес - о строительстве нового храма в Харькове (ФОТО)

Мэр Харькова прокомментировал в соцсети идею возведения храма Святого Духа.


//city.kharkov.ua
Мэр Харькова Геннадий Кернес опубликовал на своей странице в Телеграмм пост, посвященный появлению в Первой столице нового православного храма.   
 
"Сквер около ДК ХЭМЗ возвращен городу, сегодня там началась реконструкция. Местные знают, что эти два гектара парка, на углу Московского проспекта и Броненосца Потемкин, всегда защищали жилой район от дороги и заводов, но один из бывших мэров отдал его под торговый центр. Спасибо людям за терпение, что дали нам время отстоять в суде эту землю.
 
Что теперь будет: аллеи приведем в порядок, построим несколько детских городков, тренажеры, спортплощадку. В этих местах был храм Святого Духа, один из самых больших приходов, большевики взорвали его в 1937 году, а батюшку расстреляли. Сегодня Митрополит Харьковский и Богодуховский Онуфрий благословил здесь строительство нового храма, ажурного и легкого, в знак памяти и возрождения истории и веры в нашем городе.
 
Хорошие новости. Будем жить!"
 
Тэги:  кернес, храм святого духа, харьков
 
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