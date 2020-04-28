28.04.2020 16:06

Шмыгаль: Второй, третий и четвертый этап выхода из карантина могут начаться одновременно

Премьер-министр Денис Шмыгаль надеется, что выход Украины из карантина стартует 11 мая, и подчеркивает, что следующие этапы не привязаны к конкретным датам и могут начаться одновременно.



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Об этом он написал в Facebook.

"На прошлой неделе мы презентовали дорожную карту выхода страны из карантина. Надеемся, что стартовая точка наступит 11 мая", - отметил глава правительства.

По его словам, следующие этапы не привязаны к конкретным датам, а их запуск зависит от динамики заболевания. То есть, подчеркнул Шмыгаль, если правительство будет видеть, что количество заболевших снижается, то второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно. И не надо будет ждать 10 или 20 дней для запуска очередного этапа.

Вместе с тем, отметил он, если в стране будет наблюдаться значительное увеличение количества заболевших, то карантинные меры могут снова быть усилены.

Премьер подчеркнул, что каждому министерству и ведомству поручил сформировать детальные разъяснения, при каких условиях должны работать объекты, которые будут открываться.

Так, сказал Шмыгаль, Минэкономики и Минздрав уже разработали четкие критерии работы и алгоритмы контроля продовольственных рынков. Это, по его словам, даст возможность в эту среду принять решение об открытии более чем 280 рынков по всей Украине. Этот перечень может быть расширен, если и другие рынки смогут обеспечить надлежащие условия работы, подчеркнул глава правительства.

Кроме того, отметил он, на отдельных этапах предполагается открытие с ограничениями некоторых заведений.

"Эти ограничения будем на каждом этапе смягчать. Это касается заведений, кафе, спортивных залов и тому подобное", - пояснил Шмыгаль.