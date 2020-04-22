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22.04.2020  17:58   

У міськраді затвердили положення про єдиний електронний кабінет харків'янина

У міськраді затвердили положення про єдиний електронний кабінет харків'янина Положення про електронний сервіс «Єдиний кабінет харків’янина» затвердили сьогодні, 22 квітня, на засіданні виконавчого комітету Харківської міської ради.


// city.kharkov.ua

Як повідомили у Департаменті цифрової трансформації, «Єдиний кабінет харків'янина» (далі - ЕКХ) - це єдиний міський електронний особистий кабінет жителів міста. Додаток об'єднає найважливіші сфери - медицину, освіту, будівництво, культуру, інфраструктуру, комунальні послуги та ін.

Положення про електронний сервіс визначає правові засади функціонування і механізм адміністрування сервісу. Рішенням пропонується доручити виконавчим органам міськради, комунальним підприємствам, установам і організаціям надати в Департамент цифровий трансформації інформацію про реалізовані електронні сервіси для їх подальшої інтеграції в ЄКХ, що дозволить городянам не створювати десятки акаунтів на різних сайтах. У департаменті зазначили, що серед перспектив ЄКХ - повна інтеграція з усіма електронними сервісами, що надаються міською радою та її виконавчими органами, комунальними підприємствами та деякими державними чи приватними підприємствами, які працюють у Харкові. 

Нагадаємо, що 7 квітня перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов і голова правління АТ «Мегабанк» Олексій Яценко підписали Меморандум про співпрацю. Документ передбачає розвиток чотирьох онлайн-сервісів: отримання довідки про оплату житлово-комунальних послуг, передача показань приладів обліку, виклик майстра та онлайн-оплата послуг ЖКГ. Послуги будуть доступні у «Єдиному кабінеті харків'янина», який планується презентувати влітку цього року.

Источник:   ХМР
 Тэги:  электронный сервис, единый кабинет, харьков, исполком, положение
 
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