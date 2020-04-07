07.04.2020 18:29

Ігор Терехов і голова правління АТ «Мегабанк» Олексій Яценко підписали Меморандум про співпрацю (ФОТО)

Харків'яни зможуть оплачувати послуги ЖКГ і викликати майстра онлайн.



//city.kharkov.ua

Перший заступник Харківського міського голови Ігор Терехов і голова правління АТ «Мегабанк» Олексій Яценко сьогодні, 7 квітня, підписали Меморандум про співпрацю.

Підписання відбулося у Харківській міській раді.

Як повідомив Ігор Терехов, документ передбачає розвиток чотирьох онлайн-сервісів: отримання довідки про оплату житлово-комунальних послуг, передача показань приладів обліку, виклик майстра, онлайн-оплата послуг ЖКГ.

«Мегабанк» - надійний партнер міської ради. У нас існує Єдиний розрахунковий центр, де люди оплачують комунальні послуги. Думаю, харків'яни оцінять спільні зусилля міської ради, виконавчого комітету та нашого партнера - «Мегабанку», - зазначив Ігор Терехов.

Олексій Яценко подякував міській владі за співпрацю і зазначив, що харків'яни зможуть користуватися новими, якісними і потрібними сервісами, а партнерські відносини міської влади і фінустанови будуть розвиватися.

Як пояснив після церемонії підписання заступник міського голови з питань цифрової трансформації Олег Дробот, ці чотири послуги будуть доступні в новому додатку під робочою назвою «Єдиний кабінет харків'янина», який планується презентувати 1 червня.

«Завдяки цьому додатку харків'яни будуть отримувати послуги за допомогою свого смартфона. Меморандум, який підписали сьогодні, передбачає спектр послуг у комунальній сфері. Через додаток харків'янин зможе отримати інформацію про заборгованість або відсутності боргу перед комунальними підприємствами або компаніями «Харківобленерго» та «Харківміськгаз», які ми також плануємо включити в додаток. Довідка про відсутність заборгованості потрібна для операцій з нерухомістю, в інших ситуаціях, і поки її можна отримати, тільки якщо обійти всі підприємства. Ми її зробимо онлайн», - розповів Олег Дробот.

Друга онлайн-послуга, над якою працюють, - передача показань приладів обліку. «Сьогодні це можна робити в особистих кабінетах на різних сайтах підприємств, але ми це зведемо в одне місце. Ще одна послуга - виклик майстра додому для повірки приладів обліку тощо, щоб людина могла домовитися з усіма підприємствами на час, коли їй зручно. Тобто ми взяли всі точки дотику жителів з комунальними підприємствами, які постачають послуги, і звели все в один електронний сервіс», - зазначив Олег Дробот.