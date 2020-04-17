17.04.2020 11:30

Для акции «Полк Победы» фотографии дедов и прадедов распечатают волонтеры, – Геннадий Кернес

Мэр Геннадий Кернес пообещал харьковчанам распечатать фотографии участников Второй мировой войны.



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В своем Телеграм-канале мэр Харькова Геннадий Кернес напомнил, что в рамках акции «Полк Победы» предложил провести 9-го мая общегородскую минуту Молчания, Памяти и Благодарности.

«Я предложил выйти харьковчанам на балконы с портретами своих дедов и прадедов, погибших на войне и вернувшихся с нее с Победой», – написал Геннадий Кернес.



По его словам, этот пост сразу же был завален вопросами – где и как во время карантина можно распечатать портреты и оформить их в рамки?



Мэр и его команда готовы взять эту часть акции взять на себя и помочь всем желающим.

«Для этого вам надо позвонить моим помощникам: Светлане Витальевне Юрченко по телефону 098-859-57-23 или директору Департамента контроля Алексею Викторовичу Артикуленко – 067-578-40-62. Они примут вашу заявку, к вам приедут волонтеры, чтобы взять фото для печати, а через несколько дней вернут оригинал и вручат фотографию в рамке для минуты Молчания, Памяти и Благодарности. Уверен, что вместе с вами мы достойно проведем наш Великий праздник 9-е мая - День Победы!», – написал Геннадий Кернес.



